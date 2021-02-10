Жительницу Атырау оштрафовали за сдачу жилья проституткам

Соседи пожаловались на шум из съемной квартиры.

Жительница Атырау сдавала жилье проституткам, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный портал МВД.

Как сообщается, в полицию Атырау поступило сообщение о том, что девушки легкого поведения в съемной квартире ночью принимают гостей.

Сообщение поступило от соседей, которые пожаловались на шум из съемной квартиры. По данному сообщению участковые инспекторы провели проверку, в ходе которой обнаружили двух гражданок Туркестана, занимающихся проституцией. Полицейскими были заполнены протоколы по ст. 437 КоАП РК "Нарушение тишины в ночное время". На арендодателя (жительницу Атырау 1973 г.р. - ред.) был наложен штраф в размере 218 775 тысяч тенге, согласно ст. 450 КоАП РК "Умышленная проституция или предоставление помещения для занятия проституцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, для проверки законности сдачи квартиры в аренду информация будет отправлена в департамент государственных доходов Атырау.

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