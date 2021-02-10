Врач рассказала рецепт идеального завтрака в морозы

По мнению врача, две дольки апельсина с чашкой кофе или бутерброд с сыром и чашкой кофе это плохой вариант.

Чтобы не замерзнуть в морозы, утренний прием пищи должен быть максимального калорийным, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ридус.

Медик подчеркнула, что нужно позавтракать плотно, даже если вы к этому не привыкли.

Очень хорошо, если это будет белково-жировой завтрак. Например, яичница в том или ином виде. Хорошо кусочек сала, потому что сало надолго дает чувство сытости и силы. Сало можно заменить красной рыбой жирной, там много полезных жиров, либо горстью жирных орехов — грецких, бразильских, пекан. Но, если вы сало любите, но до этого себе не позволяли, то вот сейчас в холода можно смело его себе разрешить. врач-терапевт Надежда Чернышова

Она также добавила, что если выход на улицу запланирован на время после обеда, то дневной прием пищи следует сделать самым сытным. По словам Чернышовой, в ежедневный зимний рацион должен входить горячий плотный суп. Пищу также стоит разнообразить различными согревающими специями и витаминами для укрепления здоровья.

При этом терапевт подчеркнула, что зима — неподходящее время для диет. Ограничение в употреблении пищи может негативно сказаться на организме и привести к переохлаждению.

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