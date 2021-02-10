Байден отказался от просмотра импичмента Трампа

В верхней палате конгресса США начался процесс импичмента Трампа.

Президент США Джо Байден не планирует смотреть процесс импичмента в отношении его предшественника республиканца Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как передает The Washington Times, он объяснил это тем, что он "должен работать". Американский лидер пояснил, что его больше волнует принятие нового пакета стимулирующих экономику мер для устранения последствий пандемии коронавируса.

Я уже говорил, что у меня есть работа, и эта работа заключается в том, чтобы сберечь людей. Мы уже потеряли 450 тыс. человек и можем потерять больше, если не будем действовать решительно. Джо Байден

Он уточнил, что это — его работа, а обсуждение импичмента Трампу — работа сената. Джо Байден уверен, что они хорошо себя поведут.

В верхней палате конгресса США начался процесс импичмента Трампа. Он начался с дебатов по поводу того, является ли процесс против бывшего президента конституционным. Также в сенате показали видеоролики штурма здания Капитолия сторонниками Трампа 6 января.

Импичмент Трампа в середине января поддержала палата представителей. Поводом стали события на Капитолийском холме 6 января. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Резолюция об импичменте была передана сенату в конце января.

6 января конгрессмены должны были утвердить результаты ноябрьских президентских выборов, однако заседание было сорвано протестующими, несогласными с итогами выборов. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли пять человек. Сам Трамп штурм осудил. Ранее он призывал своих сторонников к мирному протесту.

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