Назван способ выявить рак толстой и прямой кишки на ранней стадии

Симптомы рака толстой и прямой кишки могут появиться не сразу, однако своевременное обращению к врачу снижает риск развития заболевания,

Американские онкологи назвали способ выявить рак толстой и прямой кишки на ранней стадии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Симптомы рака толстой и прямой кишки могут появиться не сразу, однако своевременное обращению к врачу снижает риск развития заболевания,

На сайте Американского онкологического общества подчеркивается, что некоторые из признаков этой болезни могут указывать на такие недуги, как инфекция, геморрой, синдром раздраженного кишечника или воспалительное заболевание кишечника.

Однако при наличии следующих проблем со здоровьем лучше обратиться за медицинской помощью, чтобы установить точную причину их возникновения:

Выделение крови или примесь крови в стуле;

Чувство не полного опорожнения кишечника;

Вздутие живота и боли переменного характера;

Слабость и утомляемость;

Необъяснимая потеря веса.

Изменение частоты и характера стула: диарея, запор или изменение консистенции стула, которые длятся на протяжении нескольких дней;

Специалисты отметили, что рак толстой и прямой кишки часто не вызывает симптомов до разрастания опухоли, поэтому лучше всего пройти обследование до появления каких-либо признаков.

В статье подчеркивается, что рак толстой и прямой кишки, выявленный на ранней стадии при помощи скрининга до появления симптомом, легче вылечить.

Чтобы снизить риск заболевания, рекомендуется включить в рацион овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, не курить, контролировать вес, регулярно заниматься физической активностью, а также не злоупотреблять алкоголем.

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