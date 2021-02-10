Затрат не будет - финансовые решения экс-ректора отменены

Проводить мероприятия в ресторане с VIP-комнатами университету в этом году не удастся.

В СМИ появилась информация о том, что Северо-Казахстанский университет решил заказать услуги ресторана почти на 3 миллиона тенге. Требования: он должен находиться в центре города и иметь VIP-комнаты. Как стало известно, избранный два дня назад новый ректор университета, отменил это решение бывшего руководства, передает zakon.kz.

Проводить мероприятия в ресторане с VIP-комнатами университету в этом году не удастся.

План закупок, где указаны услуги ресторана, был утвержден прежним руководством вуза в январе этого года. Сейчас мои коллеги ознакамливают меня со всеми документами. Я отменил решение бывшего руководства относительно проведения мероприятия в ресторане. Не вижу в этом необходимости. В целом, мы должны пересмотреть некоторые прежние решения, все они должны положительно повлиять на деятельность вуза, – заявил председатель правления - ректор Kozybayev University Ерлан Шуланов.

8 февраля решением Республиканской комиссии во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым, Ерлан Шуланов был назначен на должность председателя правления - ректора Kozybayev University. На заседании Ученого совета его представил коллективу университета вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.

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