116-летняя монахиня одолела COVID-19 и ждет своего дня рождения

Люсиль Рандон является вторым по возрасту известным живым человеком в мире, согласно данным Исследовательской группы геронтологии.

116-летняя французская монахиня Люсиль Рандон пережила COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Французские СМИ сообщают, что монахиня, чье религиозное имя сестра Андре, дала положительный результат на вирус в середине января. Но всего через три недели она уже была полностью здорова. Сестра Андре с нетерпением ждет 117-летия в четверг.

Я даже не осознавала, что у меня коронавирус, - призналась она.

Представитель дома престарелых Дэвид Тавелла сказал, что сестра Андре совсем не выказывала страха перед COVID-19.

Она спрашивала меня не о своем здоровье, а о своих привычках. Например, она хотела знать, изменится ли график приема пищи или сна. Она не выказывала страха перед болезнью. С другой стороны, она очень беспокоилась о других жильцах, - сказал Тавелла.

После выздоровления ей разрешили посещать мессу.

Однако не всем повезло так же, как и сестре Андре. В январе 81 из 88 постояльцев дома престарелых дали положительный результат на коронавирус. Около десяти умерли.

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