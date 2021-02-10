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Правовые аспекты заемного труда в Казахстане

Фото: bitrix-cdn.ru 10 февраля 2021, 10:00

Ведущей трансляции выступает Наталья Гилева.

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Аутстаффинг, или заемный труд: правовые аспекты".

В декабре 2020 в Трудовой кодекс внесены поправки, позволяющие компаниям оказывать услуги по предоставлению персонала. Как работодателю (с принимающей и направляющей стороны) выстроить этот процесс грамотно? Какие нюансы законодательства следует учесть?

Об этом в прямом эфире расскажет Наталья Гилева, к.ю.н., эксперт по трудовому праву.

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