Правовые аспекты заемного труда в Казахстане

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Ведущей трансляции выступает Наталья Гилева.
Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Аутстаффинг, или заемный труд: правовые аспекты".
В декабре 2020 в Трудовой кодекс внесены поправки, позволяющие компаниям оказывать услуги по предоставлению персонала. Как работодателю (с принимающей и направляющей стороны) выстроить этот процесс грамотно? Какие нюансы законодательства следует учесть?
Об этом в прямом эфире расскажет Наталья Гилева, к.ю.н., эксперт по трудовому праву.
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