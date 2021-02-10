Коронавирус в Казахстане: "Зеленая" зона расширяется

Три региона находятся в "красной" зоне.

"Зеленая" зона по коронавирусу в Казахстане становится все больше, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

На 10 февраля ситуация выглядит следующим образом: В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 9 февраля, было зарегистрировано 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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