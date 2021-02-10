Пилоту авиакомпании Bek Air пришлось работать в магазине

Сотрудники авиакомпании до сих пор не могут устроиться на новую работу.

Сотрудники авиакомпании Bek Air уже больше года не могут устроиться на работу, потому что их не увольняли. Им приходится перебиваться случайными заработками. Одни ушли в торговлю, другие – в такси, передает zakon.kz.

Телеканал Almaty.tv сообщает, что со дня крушения самолета Bek Air, в результате которого погибли 12 человек, прошло больше года, однако сотрудники авиакомпании до сих пор не могут устроиться на новую работу. Проблема в том, что они все еще числятся на прежнем месте работы.

Личные дела пилотов и само летное дело были изъяты следствием. Офис авиакомпании, по словам сотрудников, закрыт и опечатан. Сразу после трагедии руководство компании собрало коллектив и сказало, что это временные трудности. Даже была выплачена зарплата за январь, но с приходом пандемии ситуация еще больше осложнилась.

С этой пандемией все остановилось, с этим стало гораздо сложнее для человека найти работу, особенно для пилотов, когда все самолеты практически остановились, вот...Мне приходилось работать у брата в магазине, где разливные напитки, где продавал просто пиво, - заявил пилот авиакомпании Bek Air Иван Кирчу.

В стаж 2-го пилота входит 3000 часов в воздухе и 8 лет опыта работы в двух казахстанских авиакомпаниях. Мужчина рад бы вновь подняться в воздух, но получить трудовую книжку и квалификационные сертификаты он не может.

Здесь стоит вспомнить, что почти год назад вопрос с трудоустройством должны были решить.

Сейчас сотрудники авиакомпании не могут зарегистрироваться как безработные, а в период режима ЧП не имели возможности претендовать даже на пособие в размере 42 500 тенге.

Юрист Айсулу Насыр отметила, что без вмешательства суда проблему не решить.

Для того, чтобы им истребовать свои личные дела, сотрудникам нужно обратиться в Управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, созданное при Министерстве инвестиций и инновационного развития, второй орган - это главная транспортная прокуратура и Комитет гражданской авиации. В суде будет уже установлено, что досудебный порядок по истребованию этих документов соблюден и у суда уже не будет оснований для того, чтобы им отказать в этом, - сказала она.

Многие сотрудники уже и не претендуют на компенсацию. Им бы трудоустроиться и забыть, как страшный сон, прежнее место работы.

На сегодняшний день, все, что меня интересует - это моя трудовая книжка, где записан мой трудовой стаж. Это мне нужно и, чтоб меня с компании уволить. То есть у меня никаких претензий к компании нет на сегодняшний день, - добавил Иван Кирчу.

Остается надеяться, что нелогичность ситуации будет исправлена профильным ведомством, куда не раз обращались пострадавшие. А пока бюрократический моховик запущен, люди вынуждены "крутиться", чтобы прокормить свои семьи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!