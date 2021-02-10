15,5 тыс. дольщиков годами ждут свое жилье в Нур-Султане

Долевое строительство - проблемный вопрос столицы.

В Нур-Султане 15,5 тыс. дольщиков годами ожидают свое жилье, сообщил на отчетной встрече с населением аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Долевое строительство одно из проблемных вопросов. Он на контроле у главы государства. Если в 2019 году насчитывалось 52 проблемных объекта, это жилые комплексы. Это в абсолютном количестве свыше 130 домов. 15,5 тыс дольщиков ожидают годами свое жилье. Государство взяло на контроль, — сказал Кульгинов.

По его словам, в 2019 году ввели в эксплуатацию 13 домов для 2,5 тыс. семей, в 2020 году увеличили почти в два раза и ввели 20 жилых комплексов, в 2021 году в планах провести работу по 18 жилым комплексам, а это свыше 50 домов для 7 тыс. дольщиков.

Здесь были какие проблемы? Отсутствовала ПСД, шли судебные тяжбы, споры между дольщиками, отсутствие финансирование. Все это в комплексе мы решили, теперь вопрос времени. Привлекаем также инвесторов. Ни один дом без контроля мы не оставим. Для этого мы работаем, — уточнил аким.

В пример он привел такие жилые комплексы, как комплекс "Шыгыс", Жагалау, "Роял ЭКСПО", "Территория комфорта" и ЖК "Комсомольский".

По комплексу "Шыгыс" там 11 домов. Порядка 2 тыс. дольщиков. От группы 1 до 4 мы полностью все дома завершим. Когда мы объявляем конкурс, не все строители хотят работать с проблемными объектами. По группе "Жагалау". Мы завершили 30 блок, 28 и 29, а там свыше 500 дольщиков. Остается 37 блок. В этом году 4 дома также будут завершены. Такие проблемные объекты, как "Территория комфорта" - первый блок будет завершен. "Роял ЭКСПО" - это долгострои, которые годами ждали дольщики. Есть проблема по ЖК "Комсомольский". Мы бы честно говоря давно завершили, но есть проблема – отсутствие взаимопонимания между дольщиками. Поэтому если вы объединитесь и примите консолидированное решение, то мы завершим в этом году. Надо серьезно подумать. Мы готовы этот проект завершить, — объяснил Алтай Кульгинов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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