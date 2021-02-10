Первый в 2021 году поезд в Европу с противоэпидемическими изделиями отправился через Хоргос

Поезд Китай-Европа внес значительный вклад в транспортировку материалов.

29 января в 18:50 поезд №2027 по маршруту "Иу – Синьцзян – Европа", груженный противоэпидемическими средствами, отправился с железнодорожной станции Хоргос.

Сообщается, что этот поезд отправился с Западного железнодорожного вокзала города Иу в провинции Чжэцзян утром 25 января и прибыл в Хоргос с 50 контейнерами общим весом 625 тонн. Среди них 41 контейнер загружен защитной одеждой, шприцами и другими медицинскими материалами для борьбы с коронавирусной инфекцией, а остальные 9 контейнеров загружены предметами первой необходимости, оборудованием, автозапчастями. Поезд пройдет через польский город Малашевич, конечная станция города Гамбург в Германии.

После прибытия состава станция Хоргос согласовала с таможней, пограничной службой и другими ведомствами непрерывный осмотр вагонов, заранее подготовила полосы движения, сократила время проверки, чтобы быстро пройти процедуры проверки и очистки, а также сократить время ожидания поезда для доставки очень важного груза.

По сравнению с морскими и воздушными перевозками железнодорожный маршрут "Китай-Европа" имеет уникальные преимущества: высокая эффективность, разветвленные маршруты и всепогодность, что может значительно сэкономить нашей компании транспортные расходы. В прошлом году количество маршрутов поездов увеличилось с 8 до 10. Мы будем усердно работать, чтобы предоставлять услуги и гарантии, а также использовать практические меры, чтобы внести свой вклад в глобальную профилактику эпидемии и борьбу с ней, - отметил Ван Юлун, глава компании Horgoss Giant International Freight Forwarding Co., Ltd.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на перевозки и обеспечить бесперебойный поток международных мультимодальных транспортных каналов, станция Хоргос рационально оптимизировала распределение мощностей, способствовала обновлению помещений и оборудования, а также обновила модель организации производства, которая позволила улучшить работу станции, увеличила пропускную способность перевозок и эффективность таможенного оформления поездов.

В январе этого года количество поездов в/из Центральной Европы (через Центральную Азию) на/из станцию Хоргос достигло 512, что на 46% больше, чем в прошлом году; пропускная способность составила 620 000 тонн в год, рост на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поезд Китай-Европа (через Центральную Азию) внес значительный вклад в транспортировку материалов, восстановление экономики и поддержание стабильности. В контексте нормализации международных мер по предотвращению и контролю эпидемии маршрут Китай-Европа (Центральная Азия) стал важным каналом стабильности и эффективности как для Центральный Азии, так и для Европы в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

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