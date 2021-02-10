Подтопления в Нур-Султане: Кульгинов пообещал разобраться с ливневками

По вопросу с ливневой канализацией создали специальную компанию Elorda eco systems, которая сегодня работает в этом направлении.

Свыше 30 тонн мусора извлекли при очистке на одном из участке ливневой канализации в Нур-Султане. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

По ливневой канализации – здесь очень много критики было. Город очень быстро растет, это один из самых динамично развивающихся городов, наверно, в мире. И, как мы видим, количество населения растет, новые дороги появляются, новые объекты, новые микрорайоны строятся. Естественно, вопросы инженерной инфраструктуры стоят на повестке дня, - напомнил Кульгинов.

Он добавил, что по вопросу с ливневой канализацией создали специальную компанию Elorda eco systems, которая сегодня работает в этом направлении.

В пример он привел ряд проблемных участков города, а именно проспект Бауыржана Момышулы, Ташенова, улица Иманова со стороны проспекта Республики, проспект Туран-Улы дала.

По этим вопросам у нас ведется системная работа, по Момышулы мы работу завершили, расширили значительно диаметр трубы, поставили дополнительные насосы, большая работа была проведена, сейчас там таких проблем, как раньше, нет. Также по Ташенова раньше было болото, жители знают об этом, мы там построили очистные сооружения, ливневые стоки будут приходить туда, притекать, и там будет собираться 42 тыс. кубометров воды, фильтроваться. И только после этого дальше поступать в реку, - объяснил аким.

По его словам, предприятие также Elorda eco systems занимается очисткой колодцев.

Только по улице Ташенова – на одном только участке свыше 30 тонн мусора извлекли. На всех колодцах на сегодняшний день свыше 2,5 тыс. тонн мусора было очищено и значительно улучшили эту работу. Поэтому это очень важная работа. Завершается строительство очистных сооружений магистрального коллектора в жилом массиве Тельмана. Все работы, которые я назвал, исключат подтопление улиц, таких, как Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева, проспект Республики и другие районы. Также ведутся работы по расширению диаметров труб на Туран-Улы дала, - заключил Алтай Кульгинов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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