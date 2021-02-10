Что будет с Астана LRT, рассказал аким Нур-Султана

Сейчас власти ведут переговоры с инвесторами, чтобы достроить легкорельсовый транспорт Astana LRT.

Работа по привлечению средств для завершения проекта Астана LRT возобновлена, заверил на отчетной встрече с населением аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

LRT волнует всех горожан. Вопрос по его продолжению в период пандемии был приостановлен, поскольку надо было привлекать внешние займы с банков второго уровня не только в Казахстане, но и с международных банков. Сейчас эта работа возобновлена, нужно, чтобы банки привлекли средства. Да, на самом деле все эти строения, которые остались, не красят облик города. И там колоссальные средства были затрачены. Поэтому эту работу будем продолжать. Сейчас ведется работа с банками по привлечению инвестиций. Алтай Кульгинов.

Ранее заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал, что сейчас власти ведут переговоры с инвесторами, чтобы достроить легкорельсовый транспорт Astana LRT.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с инвесторами из разных стран, среди которых есть китайские партнеры и партнеры из Арабских Эмиратов. Переговоры также ведутся с инвесторами, находящимися внутри Казахстана.

Строительство легкорельсового транспорта в Нур-Султане началось в 2011 году. Оно должно было завершиться к концу июня 2020 года. Но проект был приостановлен из-за недостаточного финансирования.

Осенью 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Глава государства отметил, что проект LRT очень спорный и экономически не понятный.

20 октября начался суд по делу о хищениях при строительстве Astana LRT. На скамье подсудимых семь человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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