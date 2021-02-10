"Я не кот". Адвокат не смог убрать фильтр в Zoom на суде

Он не первый человек, попавший в неловкую ситуацию с фильтром во время трансляции.

Адвокат из Техаса воспользовался компьютером своей помощницы и вошел в конференцию Zoom для судебного заседания. Однако столь серьезное слушание не обошлось без курьеза, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Род Понтон не смог отключить кошачий фильтр, когда к нему обратился судья Рой Фергусон.

Вы меня слышите? Я не знаю, как убрать фильтр. Со мной мой ассистент, она пытается выключить его. Я готов к слушаниям. Перед экраном я, я не кот, - сказал адвокат.

Позже адвокат высказался об этом инциденте.

Я пользовался компьютером своей помощницы, по какой-то причине был включен этот фильтр. Позже у меня получилось убрать его, - сказал Род Понтон.

Слушания касались человека, который пытался выехать из США с контрабандой.

Позже в Twitter судья Фергюсон призвал готовиться к конференции заранее.

Если вашим компьютером пользовался ребенок, прежде чем присоединиться к виртуальному слушанию, проверьте параметры видео, чтобы убедиться, что фильтры отключены. Этот кот только что сделал официальное заявление по делу, - написал он.

Судья подчеркнул, что ни в коем случае не насмехается над адвокатом.

Юридическое сообщество продолжает представлять своих клиентов в эти трудные времена с невероятным профессионализмом и достоинством, - отметил он.

Отмечается, что Род Понтон не первый человек, попавший в неловкую ситуацию с фильтром во время трансляции.

Освоение современных технологий может оказаться весьма трудным, что продемонстрировал итальянский священник во время прямой трансляции мессы.

Положив телефон у алтаря он начал службу. Однако он случайно включил фильтры. Видео со священником стало вирусным, и его просмотрели более 1,6 миллиона раз в Twitter.

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