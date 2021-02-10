Сильные морозы ударят по востоку Казахстана

Приложение zakon.kz
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Температура понизится до 28-33 мороза.
На востоке Казахстана крепчают морозы, сообщает zakon.kz.
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля.
По данным синоптиков, в течение предстоящих трех дней синоптическую ситуацию в Казахстане будет определять два барических образования.
Холодный антициклон, который будет смещаться на восток республики. Температура понизится до 28-33 мороза. А на западные регионы будет оказывать влияние Балканский циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега. Ожидаются гололедные явления, туман, а также повышение температуры воздуха, - отметили метеорологи.
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