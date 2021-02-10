Как улучшить экологию столицы, рассказал Кульгинов

Работы будут продолжены.

Акиматом столицы уделяется большое внимание мерам по улучшению экологии города. Работы ведутся по нескольким направлениям – это масштабное озеленение города, благоустройство общественных пространств, газификация, выпуск на линию электроавтобусов, сортировка ТБО и др.

Об этом рассказал аким столицы Алтай Кульгинов на отчетной встрече с населением города.

В текущем году точек притяжения и зеленых зон станет значительно больше. Для улучшения экологии и создания комфортных мест для времяпровождения горожан продолжим концепцию по масштабному озеленению Нур-Султана. Планируем открыть и благоустроить тематические скверы и парки, которые будут названы в честь наших педагогов, врачей и спасателей. Помимо того, что продолжим высаживать деревья во дворах и общественных пространствах (парки, скверы, бульвары), также высаживать деревья планируем на площади Қазақ елі, на территориях Дворца мира и согласии, Дворца школьников, вокзала, аэропорта, ТРЦ, парковочных пространств и т.д. Кроме того, на прилегающей территории "Астана Балет" планируем разбить своего рода зелёный сад, на территории "Астана Опера" - дубовый сад, а в Триатлон парке – сиреневый сад. Город заиграет новыми красками. Озеленять будем каждый район столицы. Как отметил Елбасы в одном из интервью, генплан столицы составлялся как симбиоз зданий, зелени и леса. Данную тематику будем продолжать, - отметил Алтай Кульгинов.

При благоустройстве дворов и общественных пространств, также уделяется внимание озеленению участков. Важно не только благоустраивать и создавать условия для отдыха горожан, но и соблюдать чистоту в городе. Таким образом, в столице проводится модернизация мусороперерабатывающего завода, продолжается проведение отдельного сбора твердых бытовых отходов. Для этого по городу установлены отдельные контейнеры.

На линию выпущено 100 электроавтобусов, которые безвредны для окружающей среды – не выбрасывают в окружающую среду вредные вещества. Планируется выпустить еще 100 таких экоавтобусов.

Значительно улучшить экологию в городе также помогает и газификация столицы. Так, в текущем отопительном сезоне возможность перехода на газ получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Кроме того, на данный момент строительно-монтажные работы также ведутся в ЖМ Коктал-1, Промышленном, Юго-Востоке.

Работы в данном направлении будут продолжены.

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