В Генпрокуратуре объяснили, почему Жанпеисова не выпускают из колонии

Срок лишения свободы у Руслана Жанпеисова истекает 29 июля 2021 года.

Блогера Руслана Жанпеисова не выпускают из колонии в Кызылорде, так как суд отменил решение о замене ему наказания на ограничение свободы. Причина: у суда нет оснований считать, что он встал на путь исправления, передает zakon.kz.

3 февраля мать Руслана Жанпеисова (настоящее имя Бибарс Раимбеков) пожаловалась в Сети на то, что ее сына не выпускают из колонии, хотя в декабре ему заменили наказание на ограничение свободы.

Уже больше месяца по решению суда Бибарс Раимбеков должен был выйти на свободу, вернуться к семье. Но прокуратура незаконно удерживает его в колонии. Он написал обращение к Генеральному прокурору, но оригинал письма перехватила областная прокуратура, чтобы письмо не дошло до генерального прокурора в срок, - говорила она.

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что суд Кызылорды заменил блогеру наказание на ограничение свободы на срок 7 месяцев и 21 день. Это произошло 7 декабря 2020 года.

Суд посчитал, что характеризующие Жанпеисова данные (отношение к труду, установленному порядку отбывания наказания, воспитательным мероприятиям и т.д.) достаточны для принятия такого решения.

Но 28 января этого года коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда рассмотрела частное ходатайство прокурора и отменило решение.

Отмечается, что при оценке поведения осужденного суды должны учитывать все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о его исправлении (участие в воспитательных мероприятиях, общественной жизни учреждения, поощрения и т.д.). Но у суда не было оснований считать, что Жанпеисов исправился.

Установлено, что в Учреждение ЗК-169/4 Раимбеков Б.К. прибыл 06.10.2020 г. и на момент рассмотрения материала поощрений не имел, степень его поведения не была определена. В этой связи суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований считать, что осужденный встал на путь исправления, Генеральная прокуратура

Срок лишения свободы у Руслана Жанпеисова истекает 29 июля 2021 года.

30 июля 2020 года Жанпеисова приговорили к году лишения свободы за умышленное причинение телесных повреждений, а также за оскорбление представителя власти и распространение видеозаписи.

Ранее Жанпеисова по прозвищу "охотник за полицейскими" подвергали административному аресту больше чем на месяц за правонарушения. Сообщалось также об уголовном деле в его отношении за подделку документов. Выйдя после ареста на свободу активист заявил, что что больше не будет снимать на видео полицейских Казахстана, принес извинения за критику в адрес МВД и за свои сюжеты.

В Сети при этом есть видео с инцидентом, за который якобы и осудили блогера.

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