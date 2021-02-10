В Нур-Султане отремонтировали свыше 170 улиц

Данные работы продолжим и в текущем году.

В Нур-Султане в 2020 году было отремонтировано и заасфальтировано 173 улицы. Об этом на отчётной встрече с населением рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Дороги для асфальтирования и ремонта выбирали по нескольким критериям: выбирали те дороги, на которых ранее не было асфальта; улицы, по которым запускаем новые автобусные маршруты; также, где имеется высокая интенсивность движения, и которые ведут к соцобъектам. Кроме того, в график включили те улицы, которые горожане просили заасфальтировать во время встреч.

В общей сложности заасфальтировали 173 улицы, свыше 100 из них в жилых массивах. Данные работы продолжим и в текущем году. С акцентом на жилые массивы и на старую часть города, - отметил аким столицы Алтай Кульгинов.

В проведении дорожных работ существенно помогла программа «Дорожная карта занятости». По ней было создано свыше 15 тысяч рабочих мест. В первую очередь горожан трудоустраивали через Центр занятости.

Кроме того, проведены освещение на ранее неосвещенных улицах, также заменены светильники ЖКУ (с натриевой лампой) на современные энергосберегающие светодиодные светильники.

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