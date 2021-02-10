Осиновые колья, сушеных летучих мышей и змей сняли на Зеленом базаре в Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В комментариях под видеозаписью пользователи отметили, что не замечали эти товары на прилавках.
"Странные товары" на Зеленом базаре Алматы снял блогер, передает zakon.kz.
Видеозапись с экскурсией Руслан Айтпаев опубликовал в Instagram.
Сегодня я вам покажу осиновые колья против вампиров, сушенных летучих мышей и даже змею в бутылке, - сказал блогер.
Блогер прошелся по рядам и показал лягушек, сосуды с куриными пупками и медвежьей желчью, сушеных змей.
Вот эта змея ее засунули в бутылку, я честно гворя не предствляю как она туда залезла. Она такая толстая, а горлышко узкое. Гекконы и скорпионы есть, - показал он на видео.
В комментариях под видеозаписью пользователи отметили, что не замечали эти товары на прилавках.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!