16 млрд тенге недополучил бюджет Нур-Султана из-за пандемии

Многие предприятия приостановили свою работу на время.

На сегодняшний день примерно 16 млрд тенге недосчитался бюджет столицы из-за пандемии, сообщил на отчетной встрече с населением аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

В период пандемии нам пришлось скорректировать бюджет, как я говорил. 43 млрд мы оптимизировали и направили на социальные и инфраструктурные вопросы. Мы прогнозировали, что мы недосчитаемся 60 млрд тенге, по данным на сегодняшний день примерно 16 млрд мы недосчитались, — сообщил Кульгинов.

Он добавил, что одна из причин в том, что многие предприятия приостановили свою работу на время.

Благодаря совместной работе госорганов, мы на 25% больше собрали в местный бюджет. Была проделана большая, кропотливая работа. По тем вопросам, где еще мы можем недобрать работа еще идет, поскольку этот процесс еще не завершен. Может быть, негативный эффект связанный с пандемией. Мы не исключаем этого, — отметил аким.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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