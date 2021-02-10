Депутаты раскритиковали работу правительства над Земельным кодексом

Со стороны правительства не ведется эффективная работа - Паяев.

Депутат Айбек Паяев заявил, что со стороны правительства не ведется эффективная работа по решению проблемных вопросов Земельного кодекса, обращаясь к премьер-министру страны Аскару Мамину с депутатским запросом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

Паяев напомнил, что глава государства в своем послании народу Казахстана сказал: "Наша земля не продается иностранцам. Но правительство должно выработать иные способы введения сельхозземель в полноценный экономический оборот".

Как вы знаете, в Земельный кодекс, инициированный министерством национальной экономики РК, были внесены изменения по продаже сельхозземель гражданам Казахстана, а также по продлению срока аренды земли нашим соотечественникам из Китая до 25 лет. Эти поправки были разъяснены жителям, и новый закон должен был вступить в силу с 1 июля 2016 года, - уточнил мажилисмен.

Вместе с тем, по его словам, из-за неправильного толкования населением норм закона уполномоченными органами в обществе разгорелись дебаты и акции протеста с мыслью о том, что казахстанцы вынуждены покупать сельскохозяйственные земли, а иностранцы могут завладеть землей.

В результате до 31 декабря 2021 года был объявлен мораторий на передачу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность казахстанцам и на применение норм их аренды иностранцам. Этот мораторий позволил снять напряженность в обществе, дал правительству время совместно с обществом детально разработать и подготовить нормы Земельного кодекса. Вынужден констатировать, что до окончания моратория осталось менее года, со стороны правительства не ведется эффективная работа по решению проблемных вопросов Земельного кодекса, - констатировал парламентарий.

На основании этого он попросил премьера поручить Минсельхозу ускорить работу с обязательным привлечением общественности к данному направлению и публичным обсуждением предлагаемых поправок.

Во исполнение поручения Президента, в целях оптимального решения данного актуального вопроса, до 1 июля текущего года мы должны незамедлительно принять закон о Земле, - резюмировал Паяев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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