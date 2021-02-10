Один из спорткомплексов могут снести в Нур-Султане

Мы отремонтируем и вновь откроем этот комплекс, сказал аким.

Спорткомплекс "Казахстан" находится в аварийном состоянии и возможно будет подлежать сносу, сообщил на отчетной встрече аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Спорткомплекс "Казахстан" находится в самом густонаселенном районе – в районе Алматы. Он пришел в негодность, в аварийном состоянии здание находится сейчас. Особенно вопросы по кровле и по другим несущим конструкциям. Поэтому мы разработали проектно-сметную документацию, в этом году начнем капитальный ремонт, модернизацию, возможно даже придется полностью снести это здание, — сообщил Кульгинов.

По его словам, работа в этом направлении начнется в этом году, чтобы завершить его в 2022 из-за просьб жителей района.

В первую очередь, это специалисты нам подскажут, где, какую часть будем сносить, и в целом по проекту будем работать. Эта работа начнется в этом году и планируем завершить в 2022 году, поскольку жильцы много вопросов задают и просят быстрее это сделать. Потому что в том районе именно СК "Казахстан" обеспечивал возможность для жителей, особенно для молодежи, заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Мы отремонтируем, приведем в соответствие и вновь откроем этот комплекс, — добавил аким.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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