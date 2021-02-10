Какие организации Алматы внедряют пропуск "по цветам"

Участниками проекта стали 15 фитнес-центров, SPA и саун.

В Алматы в 15 фитнес-центрах, SPA и саунах посетителям предлагают регистрацию через специальное мобильное приложение. Оно позволяет определить, был ли у человека контакт с заболевшим коронавирусом, передает zakon.kz.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" сообщает, что в Алматы бизнесмены участвуют в пилотном проекте "Ashyq". Он предназначен для минимизации рисков распространения коронавируса. Участниками проекта стали 15 фитнес-центров, SPA и саун.

По словам заместителя директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаевой, кинотеатры города тоже готовы присоединиться к проекту. Сейчас они разрабатывают свой алгоритм участия, продумывают механизмы, чтобы посетители регистрировались в приложении на стадии покупки онлайн-билетов.

В первые дни были вопросы, конечно, но мы были на связи с разработчиками, и получали оперативно ответы. Сейчас все работает быстро, не зависает, если посетитель не хочет скачивать приложение, то мы через его ИИН можем определить статус, это занимает не больше минуты, директор сауны "Цезарь" Марат Джилкайдаров

Он добавил, что посетители по-разному реагируют на предложение зарегистрироваться в приложении. 1-2% клиентов высказываются негативно. Предприниматель объясняет это спецификой своего бизнеса.

Отмечается, что проект позволит санитарным врачам наладить аналитику и определить, как оптимизировать текущие санитарные ограничения.

Решения о влиянии на объекты бизнеса при использовании приложения будут приниматься после проверки результатов пилота на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

1 февраля Министерство цифрового развития сообщило о пилотном запуске приложения "Ashyq". Предполагается, что казахстанцам присвоят статусы, согласно которым им будет разрешен или ограничен допуск в различные учреждения.

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