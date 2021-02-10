KASE: Почему ослаб тенге в январе

В начале февраля были отыграны негативные новости и тенге укрепился.

Наталья Хорошевская, заместитель председателя правления KASE рассказала о причинах, по которым ослаб тенге в январе, передает zakon.kz.

По словам Хорошевской, курс тенге в январе менялся под влиянием внешних факторов.

Первая половина января для тенге была позитивной: повлияли рост цены на нефть и заявление Саудовской Аравии о сокращении нефтедобычи и позитивные новости из ОПЕК о сокращении добычи нефти. Последняя неделя января принесла волатильность. Из активов развивающихся стран зафиксировано бегство инвесторов, это случилось из-за волатильности на мировых рынках, что сказалось также на ценах на другие торгуемые активы. И ковидные новости тоже влияют – снижение и новые опасения о росте заболевания. - заявила Хорошевская.

В начале февраля были отыграны негативные новости и тенге укрепился.

Вижу, что есть все предпосылки для того, что влиять на курс тенге будут внешние факторы. По заявлениям Нацбанка вижу, что они придерживаются этой позиции, их комментарии складываются таким образом, - заключила Наталья Хорошевская.

Альберт Ахметов

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