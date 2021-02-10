Когда в Алматы потеплеет

Все трое суток в Алматы временами может наблюдаться туман и гололед. Скорость ветра от 2 до 7 метров в секунду.

Жители Алматы уже настроились на весеннее тепло, однако в ночь на 10 февраля в городе выпали осадки. Утром весь город был в снежном покрове. Синоптик РГП "Казгидромет" рассказал, когда алматинцам стоит ждать потепления, передает zakon.kz.

Так, в сутки 11 февраля, ночью 12 февраля в Алматы временами выпадут осадки - дождь и мокрый снег.

Днем 12 февраля и сутки 13 февраля осадки должны отступить из-за фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность.

13 февраля ожидается потепление до плюс 6-8°С.

Все трое суток в Алматы временами может наблюдаться туман и гололед. Скорость ветра от 2 до 7 метров в секунду.

Данные осадки и туман были вызваны прохождением прифронтальных разделов, северо-западным вторжением холодных масс в районе Таймыра, Россия, - сказал Даулет Кисибаев.

Утром 10 февраля в акимате сообщили, что в городе выпало 10-15 сантиметров снега. В горных районах - до 20 сантиметров.

Для предупреждения гололеда дороги, перекрестки, съезды транспортных развязок посыпали противогололедными материалами, а также сметали снег. Ночью были организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

В ночь на дороги вышли 557 единиц техники, в их числе 221 пескоразбрасыватель, а также 676 дорожных рабочих. Было использовано 3340 тонн противогололедных материалов. С утра 10 февраля выход техники составил 552 единицы, дорожных рабочих - 1890 человек.

Работы будут продолжаться.

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