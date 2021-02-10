Президент Афганистана позвонил Токаеву

Лидеры обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает zakon.kz.

Разговор состоялся по инициативе афганской стороны.

Как отмечает Акорда, лидеры Казахстана и Афганистана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Президент Афганистана выразил признательность Казахстану за неизменную поддержку внутриафганскому диалогу, эффективную и масштабную экономическую помощь его стране. Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Казахстана на всестороннюю поддержку афганского государства. По словам главы государства, Казахстан на высоком уровне будет принимать деятельное участие в работе международных и региональных форумов по обеспечению безопасности и оказанию содействия Афганистану в восстановлении его экономики и социальной инфраструктуры, - отмечается в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с целью активизации всесторонних контактов с Афганистаном им создан институт специального посланника в ранге посла по особым поручениям. Президенты достигли договоренности о продолжении диалога по конкретным вопросам и направлениям сотрудничества в ходе визита представительной правительственной делегации в Казахстан в первой половине этого года.

Президент Ашраф Гани получил приглашение совершить официальный визит в нашу страну для закрепления итогов переговоров правительственных делегаций и обсуждения перспектив взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!