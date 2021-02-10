Иностранцы стали чаще вкладывать в тенге

Сейчас больше 10% тенговых ГЦБ в держании у иностранных инвесторов.

В Казахстане зафиксировали рост числа иностранных держателей государственных ценных бумаг нашей страны. Об этом сообщила заместитель председателя правления KASE Наталья Хорошевская, передает zakon.kz.

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам января выросла на 3,7 % или 622,4 млрд тенге до 17,4 трлн тенге.

В январе объем торгов на рынке ГЦБ вырос в 2,3 раза или на 192,2 млрд тенге до 342,3 млрд тенге Среднедневной объем торгов составил 19 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,8 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 11 (на вторичном рынке – 5 сделок), средний объем одной сделки – 1,8 млрд тенге (на вторичном рынке – 840,4 млн тенге).

На первичном рынке ГЦБ объем торгов составил 274,3 млрд тенге, что выше показателя декабря 2020 года в 3,3 раза или 191,4 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан. Всего было размещено шесть выпусков облигаций под 9,29–10,40 % годовых (средневзвешенная доходность – 9,54–10,40 % годовых). Нерезиденты на первичном рынке не участвовали.

В структуре инвесторов на первичном рынке ГЦБ на долю БВУ пришлось 78,3 %, на долю брокеров-дилеров – 0,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,5 %, доля прочих юридических лиц составила 11,9 %. Участие нерезидентов оценивается в 3,3 %.

По итогам января мы в целом видим рост числа иностранных держателей ГЦБ. Здесь есть выраженный рост: сейчас больше 10% тенговых ГЦБ в держании у иностранных инвесторов. Это хорошая цифра, значит, что есть интерес иностранных инвесторов к казахстанскому рынку ГЦБ. Не только доля, но и рост доли показывает интерес к тенговым инвестициям у иностранцев и доверие к инфраструктуре. Она выстраивалась не только биржей и брокерами, но и Нацбанком, Минфином, Центральным депозитарием, - сказала Наталья Хорошевская.

Объем торгов на вторичном рынке вырос на 1,2 % или на 0,8 млрд тенге до 68,1 млрд тенге. 78,6 % или 53,5 млрд тенге об общего оборота торгов вторичного рынка пришлись на сделки с МЕКАМ, 20,3 % или 13,9 млрд тенге – на ноты Национального Банка. Остальной объем, составляющий 1,1 % (742,4 млн тенге), пришелся на сделки с еврооблигациями Республики Казахстан и с ГЦБ иностранных государств.

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 35,7 %, на долю брокеров-дилеров – 1,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,2 %, доля прочих юридических лиц составила 46,6 %, доля физических лиц не превышает 1 %. Участие нерезидентов оценивается в 14,4 %.

Альберт Ахметов

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