Новые правила выезда за границу объяснили в КНБ РК

Казахстанцы могут пересекать границу воздушным авиасообщением без каких-либо ограничений.

В пограничной службе КНБ напомнили об обновленных правилах пересечения границы Казахстана, передает zakon.kz.

4 февраля МВК по нераспространению коронавирусной инфекции утвердила новый порядок пересечения границы в период карантинных ограничений. С ними можно ознакомиться на интернет-ресурсе официальных каналов knb.gov.kz в разделе "Полезные ссылки".

Внесены послабления для лиц, выезжающих за пределы страны. Теперь с 4 февраля казахстанцам разрешено пересекать границу с любой целью через сухопутные пункты пропуска, один раз в 30 суток. Отчет дней начинается с даты возвращения гражданина в Казахстан.

Раньше в порядке пресечения круг граждан ограничивался - только на лечение, воссоединение с семьей, похороны и так далее.

Установленная периодичность не распространяется на тех, кто выезжает через сухопутные пункты пропуска на лечение, похороны, для ухода за тяжелобольными родственниками, на учебу, для работы, на ПМЖ в другое государство и так далее. Эта категория может выезжать из страны не дожидаясь 30-дневного интервала.

При этом казахстанцы могут пересекать границу воздушным авиасообщением без каких-либо ограничений. На сегодняшний день возобновлено следующее прямое авиасообщение. Это Россия Беларусь Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Германия, Нидерланды, Турция, ОАЭ, Египет, Южная Корея, Мальдивы, Шри-Ланка.

Для иностранцев-обладателей видов на жительство Казахстана, а также прибывающих в РК для встречи с членами семьи, сокращена кратность пересечения границы с 90 до 30 суток. Отчет дней начинается при выезде иностранца из Казахстана.

На основании внесенных изменений разрешен въезд этническим казахам, при наличии действующей визы Казахстана категории C10, B8, или документов, удостоверяющих личность с отметкой о принадлежности к казахской национальности - паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и другие с нотариально-заверенным переводом, а также члены их семей - супруг/супруга, родители, дети, но не более одного раза в 30 дней.

Напоминаем, что для граждан Казахстана, выезжающих на лечение необходимо при себе иметь справку 026/у, выдаваемую медицинскими учреждениями Казахстана. Хотелось бы отметить, что ежедневно в рабочее время пограничной службой осуществляется консультация граждан по порядку пересечения границы в период карантинных ограничений по номеру справочной службы 8 (7172) 719-111, а также путем отправки сообщения через Instagram-канал shekaraknbkz, - сообщили в погранслужбе.

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