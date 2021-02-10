Три ветки метро появятся в Алматы: озвучены большие планы

Разработчики заявили, что это будет прописываться при разработке детального ТЭО.

В Алматы озвучили планы по строительству новых линий метро в рамках корректировки Генплана. По планам, в мегаполисе появятся три ветки, метрополитен охватит все районы, передает zakon.kz.

В мегаполисе проходят обсуждения транспортной части проекта корректировки Генплана Алматы.

По словам разработчиков транспортной части проекта корректировки Генплана, после запуска строящихся станций Достык и Калкаман и проектируемой станции "Автовокзал Западный" на западе до 2024-2025 года пассажиропоток алматинского метро составит 119 тыс. человек в сутки. Эти проекты уже разработаны и утверждены.

Разработчики заявили, что рассматривается именно подземное метро.

По словам разработчиков из Метропроекта, строительство 1 км линии метро стоит сегодня 24 млрд тенге.

До 2030 года при поддержке государства в Алматы может появиться северное направление метро от Саяхата (станции Раимбек) до вокзала "Северный" с дальнейшим продлением до Гейт-сити в Алматинской области.

Позже может появиться вторая линия – синяя ветка с запада на восток. Линия от Асыл Армана до аэропорта Алматы (автовокзал Восточный) пройдет вдоль улиц Гоголя и Раимбека. На эти улицы перенаправлена ветка метро, так как по Толе би планируется ЛРТ.

Пересадка с первой на вторую линию метро запланирован на "Автовокзале Западный" (Калкаман) и "Жибек жолы".

Третья линия – зеленая, 27,2 км, предполагает 18 станций, охват севера и юга Алматы. Трасса метро пройдет в районе Аэропорта, улицы Бекмаханова, Нижней пятилетки, Северного кольца, Сайрана, Тастака до Орбиты.

Если будет развиваться, возможен перехват выше Аль-Фараби. Разработчики заявили, что это будет прописываться при разработке детального ТЭО.

В целом, в Алматы по планам появятся 6 пересадочных станций для связи 3-х линий, таким образом создаются лучшие маршруты для пассажиров.

Работу разработчики начали с 2014 года, за 6 лет внесли изменения, привлекали НИИ транспорта и коммуникации для определения актуальных пассажирских потоков.

Мы учитываем сейсмичность. Мы знаем, что на севере грунтовые воды, изучены методики строительства. это не только наше метро. Сейчас метро строят в воде, позволяет существовать станциям сухими, вода не проникает. Технически решаются, не проблема. Есть нормы по сейсмичности, все будут выдержаны. - сообщили разработчики.

После презентации участники обсуждения предложили изменить планы по строительству метро.

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