Вакцинация от коронавируса: мнения известных алматинцев разделились

Журналист zakon.kz провела блиц-опрос среди известных алматинцев.

Блиц-опрос, проведенный журналистом zakon.kz среди известных алматинцев, показал, что одни "за", другие не уверены, нужно ли прививаться, третьи хотели бы иметь выбор, иные полагают, что это бесполезная манипуляция, политические игры.

Респондентов попросили ответить на следующие вопросы:

1. Будете ли вы делать вакцинацию от коронавируса?

2. Доверяете ли разработанным вакцинам?

3. Опасаетесь ли каких-либо рисков, последствий, связанных с вакцинацией?

4. Болели ли вы сами или кто-нибудь из ваших близких, друзей COVID-19?

Ева Бехер, продюсер, директор Республиканского академического немецкого драмтеатра: Было страшно, меньше всего хотелось попасть в этот траурный список...

1. Я не могу однозначно ответить на вопрос, буду ли я вакцинироваться или нет, так как не знаю, можно ли мне ставить вакцину. Во-вторых, я не уверена, нужно ли.

2. Каким именно? Если речь о "Спутнике", то я так понимаю, что еще идут клинические испытания. Это раз. И тревожит скоропостижность ее создания. Не знаю... Хотелось бы иметь выбор….

3. Конечно, у меня не сибирское здоровье, к сожалению. Я аллергик, у меня есть сердечная патология, еще ряд проблем, думаю, у меня есть противопоказания.

4. Летом я заболела Covid-19 и очень тяжело перенесла болезнь. Было все: высокая температура, двусторонняя пневмония, слабость, одышка, потеря обоняния, судороги, панические атаки, и еще куча симптомов и осложнений. Болела я полтора месяца, потом еще два месяца реабилитации. Если честно, отголоски болезни есть и сейчас.

Очень серьезно переболела и моя мама, у нее были совсем другие симптомы, ковид сбил ее с ног в прямом и переносном смысле, ударил по опорно-двигательному аппарату, мама не могла ходить, практически не могла двигаться, две недели была лежачей, мы делали ей блокаду, обкалывали позвоночник и так далее. Но пневмонии у мамы не было, слава Богу, только бронхи задел ковид. И болезнь мамы тоже была продолжительной. Примерно полтора месяца шла борьба. К счастью мы выжили, но чего нам это стоило...

Мы заболели в самый пик. Это был конец июня 2020. Медицинской помощи не было. Лекарств не было. Информации и внятного протокола лечения тоже не было. "Скорая" либо не приезжала, либо приезжали и не забирали нас, врачи скорой помощи только разводили руками, говорили, что в больницах нет мест. Мы остались без квалифицированной медицинской помощи и без нужных препаратов, мы добывали лекарства с боем, за большие деньги, все, что находили, покупали по завышенным ценам. Какие-то препараты добывали друзья, какие-то удавалось урвать в аптеках.

Не хочется вспоминать это время. Было плохо и очень, очень страшно. Я боялась засыпать, потому что боялась не проснуться больше. Страх усиливали и траурные новости, каждый день в моей Фейсбук-ленте были некрологи. Гибли знакомые, родственники коллег, друзей... Меньше всего хотелось попасть в этот траурный список. Я каждый день думала о своих детях, и молилась о здоровье... Это было очень страшное лето и, слава Богу, что оно прошло.

Нина Жмеренецкая, заслуженная артистка, кавалер ордена "Курмет": Степень смертельности от коронавируса сильно преувеличена

1. Пока не решила.

2. Доверяю. Пока не появился российский "Спутник", у меня доверия никакого не было. Но когда в журнале Lancet вышла статья, где была дана высокая оценка этой вакцине, у меня к ней появилось стопроцентное доверие.

3. Я считаю, что степень смертельности от коронавируса сильно преувеличена, здесь много раздуто, много лишней паники. Если бы к этому с самого начала отнеслись более спокойно, то, возможно, не было бы таких погрешностей, оплошностей, потерь и так далее. А так, мне кажется, слишком преувеличено. Есть более опасные смертоносные болезни, но так случилось, что ВОЗ объявила пандемию, хотя я не уверена, что для этого были стопроцентные показатели. Думаю, это связано с какими-то политическими играми с Запада.

4. Среди моих близких и знакомых, слава Богу, никто не болел. В нашем коллективе - Театре русской драмы имени Лермонтова болел всего лишь один артист, да и то непонятно, коронавирус это у него был или ОРВИ.

Активная алматинка, пожелавшая остаться инкогнито: Вакцинация, по большому счету, бесполезная манипуляция

1. Вакцинацию буду делать, но не "Спутником", так как по нему до сих пор нет рекомендаций от ВОЗ.

2. Не доверяю. После многочисленных жертв от Covid-19 летом 2020 года и коррупционных скандалов в руководстве Минздрава, категорически не верю в то, что наш Минздрав может что-то делать без того, чтобы не извлечь прибыль и не нагреться на закупках медицинских препаратов. Из-за этого, возможно, погибают те, кто не в состоянии, как это у нас принято, купить лекарства в больницу.

3. Я не опасаюсь последствий, однако вакцинация, по большому счету, бесполезная манипуляция, потому что стремительно появляются новые штаммы, а вакцина действует только против одного-двух известных штаммов. Универсальной вакцины от всех видов коронавируса пока не существует, так же, как нет универсальной прививки от всех штаммов гриппа. Остается только укреплять иммунитет. Обнадежило недавнее открытие израильских ученых эффективного лекарства от Covid-19, которое подавляет цитокиновый шторм в организме. Мне кажется, это и есть самый верный путь.

4. Из членов моей семьи, слава Аллаху, никто не болел. Но надо сказать, что мы соблюдаем все меры предосторожности и постоянно носим маски в общественных местах. Это уже как привычка. Очень и очень удручает, что большинство людей носят маски формально и не соблюдают социальную дистанцию. Переболел мой двоюродный брат летом 2020 года и близкая подруга в январе 2021-го. Обоих пришлось госпитализировать, сейчас они чувствуют себя хорошо.

Торгын Нурсеитова

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