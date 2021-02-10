Пограничники и полицейские СКО незаконно наказывали иностранцев

57 иностранцев были незаконно привлечены к административной ответственности.

Транспортная прокуратура установила факты незаконного привлечения к административной ответственности граждан ЕАЭС, передает zakon.kz.

Сообщается, что сотрудники пограничной службы и линейного отдела полиции СКО привлекали граждан ЕАЭС к административной ответственности по статье 517 КОАП за нахождение в стране без регистрации более 30 суток. Но согласно последним изменениям в законодательстве, они могут находиться в Казахстане беспрепятственно до 90 суток.

По акту прокурорского надзора все 57 постановлений пограничников и полиции были отменены, с иностранцев был снят статус правонарушителей.

Прокуроры также установили, что пограничной службой был утвержден временной лимит прохождения гражданами пограничного контроля. Прибывающие иностранцы были обязаны пройти паспортный контроль в течение 30 минут, иначе им грозила административная ответственность.

При этом такое требование в законодательстве Казахстана отсутствует. По акту прокуратуры это требование было отменено.

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