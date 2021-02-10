Названа сумма для производства российской вакцины в Караганде

Озвучены цифры.

Более 15 млрд тенге выделили Карагандинскому фармкомплексу на производство «Спутник V», передает zakon.kz.

В целом на закуп первой партии для вакцинации и производство из бюджета выделено 18 млрд тенге.

Первая партия российской вакцины была по цене 26 долларов за две дозы. Мы получили официальное письмо от единственного эксклюзивного поставщика за пределы России РПФИ (Российский фонд прямых инвестиций) о том, что цена будет пересмотрена. Но на данный момент 26 долларов, - сообщил глава Минздрава Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что скорее всего цена по закупу будет снижена.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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