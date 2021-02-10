Смерть от COVID-19 выявили спустя почти год

Об этом сообщила вице-министр здравоохранения.

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният привела точные данные о жертвах коронавируса среди детей и подростков в Казахстане, передает zakon.kz.

По ее словам,с начала текущего года в РК зарегистрировано 4 285 детей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, из них 10 новорожденных.

65% детей выздоровели, сегодня на стационарном лечении находится 144 ребенка. Сейчас проводится годовой отчет, и при годовом отчете мы выявили один случай (летальный). 16-летняя девушка, зарегистрирован летальный случай еще летом в Акмолинской области, - сказала она.

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