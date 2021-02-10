Ряд стран заинтересовала казахстанская вакцина QazQOVID-in

Алексей Цой отметил, что в первую очередь отечественную вакцину QazQOVID-in получат казахстанцы.

Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что в первую очередь отечественную вакцину QazQOVID-in получат казахстанцы, а уже потом будет рассматриваться вопрос ее продажи другим странам, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается продвижения, то, конечно, мы этим вопросом планируем заниматься. Чтобы продвигать вакцину, нужно получить полноценные результаты клинических исследований, потому что все страны запрашивают параметры клинических исследований, проверяют их на эффективность и после этого уже определяются по заявкам. Уже сейчас есть ряд стран, которые к нам обратились с интересом, но они все ждут результаты клинических исследований, - рассказал глава Минздрава на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, задержка производства отечественной вакцины связана с тем, что в Казахстане вирус появился в марте, тогда как в других странах штамм вируса был выявлен в декабре.

В первую очередь будет обеспечен рынок Казахстана. Пока мы свою потребность не покроем, мы на внешние рынки выходить не будем. После того как увидим, что покрыли свою потребность, дальше можно будет говорить о том, чтобы вакцину передавать на внешние рынки. Мы, конечно же, в большом ожидании результатов, - добавил Цой.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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