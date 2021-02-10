Почему регионы быстро переходят из красной в желтую и зеленую зоны

Есть методики.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала, как высчитывается "зеленая", "желтая" и "красная" зоны заболеваемости коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.

По ее словам, матрица складывается из двух показателей, которые используются во всем мире - заболеваемость за 7 ней на 100 тысяч населения. И R - показатель репродуктивности или заразности, то есть сколько один человек может заразить.

Если в красную зону входит, то если заболеваемость за 7 дней больше 50 на 100 тысяч населений и показатель R больше единицы. Желтая зона - это когда заболеваемость от 25 до 50 на 100 тысяч населения, показатель репродуктивности больше единицы. Зеленая зона – это когда заболеваемость меньше 25 случаев и R меньше единицы, - сказала она.

Также Есмагамбетова объяснила, почему регионы так быстро переходят из одной зоны в другую.

Когда регионы за один-два дня переходят из зоны в зону как раз связано, что регионы находятся на границе этих показателей, которые я озвучила. То есть когда они немножко перешли в красную зону и пограничные показатели, а следующий день заболеваемость уменьшается и, соответственно, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю уменьшается, то тогда регион переходит в предыдущую зону. Такой резкий переход происходит, когда показатели граничны, - заявила она.

Матрица позволяет властям отслеживать ситуацию и своевременно принимать меры. Эти показатели они используются во всем мире.

Хотела бы еще отметить, что есть ряд принципов расчета этого показателя. Допустим, некоторые считают показатели репродуктивности вручную. Мы у себя применяем программу, электронную, которая сама считает, без участия человека. Мы вносим только данные и уже показатели выдаются. Это мы делаем каждый день. При этом мы делаем это теперь не только в масштабах какого-то региона, но вплоть до районного уровня, что позволяет нам ограничительные меры дифференцировать не только в масштабах страны и региона, но и внутри региона, по районам и населенным пунктам, - заключила Есмагамбетова.

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