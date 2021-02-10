Карантин продлили и ужесточили в Атырауской области

Главный санитарный врач Атырауской области подписал новое постановление.

Карантинные меры продлили и ужесточили в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в новом постановлении №3 от 10 февраля 2021 г. Главного Государственного санитарного врача Атырауской области "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении в Атырауской области".

Главный государственный санитарный врач области ввел на территории области следующие ограничения:

запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

запретить деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп);

запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области;

По времени и режиму работы ввели следующие ограничения:

1. объекты культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадка зрителей в зале соблюдая дистанцию в два метра друг от друга с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий согласно приложения 9 ППГСВ РК №67 с 10.00 часов до 24.00 часов, без проведения акций;

включая индивидуальные, групповые репетиции, с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадка зрителей в зале соблюдая дистанцию в два метра друг от друга с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий согласно приложения 9 ППГСВ РК №67 с 10.00 часов до 24.00 часов, без проведения акций; 2.перевод не менее 60% сотрудников государственных органов и организаций квази государственного сектора на "дистанционную" форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения;

и организаций квази государственного сектора на "дистанционную" форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; 3.организацию работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот "EgovKZBot 2.0" с ограничением по времени с 9.00 часов до 18.00 часов в будние и субботние дни с 09:00 до 13:00 часов, с запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот "EgovKZBot 2.0" с ограничением по времени с 9.00 часов до 18.00 часов в будние и субботние дни с 09:00 до 13:00 часов, с запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий; 4. организацию работы учреждений государственных доходов в Центрах государственных услуг с установлением графика работы в штатном режиме. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях;

в Центрах государственных услуг с установлением графика работы в штатном режиме. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях; 5. детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры , детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов;

, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов; 6. дежурные г руппы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях.

(с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях. 7. объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 80%;

по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 80%; 8. религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других);

(мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. (жума намаз, религиозных обрядов и других); 9. в продуктовых магазинах реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов, с установлением графика работы в штатном режиме;

реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов, с установлением графика работы в штатном режиме; 10. продовольственные и непродовольственные рынки - график работы с 09.00 часов до 20.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресный день;

- график работы с 09.00 часов до 20.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресный день; 11. торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети- разрешено работать с 09.00 часов до 22.00 часов, (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, при этом из расчета не менее 4кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в воскресный день, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

(павильоны, бутики), торговые сети- разрешено работать с 09.00 часов до 22.00 часов, (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, при этом из расчета не менее 4кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в воскресный день, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; 12. объектам общественного питания с 07.00 часов до 24.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров), фудкортам работать только на доставку с установлением графика работы в штатном режиме;

с 07.00 часов до 24.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров), фудкортам работать только на доставку с установлением графика работы в штатном режиме; 13. с алоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с установлением графика работы в штатном режиме;

объекты оказывающие косметологические услуги по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с установлением графика работы в штатном режиме; 14. фитнесс центры, спортивно-оздоровительных объектов, спортивных и тренажерных залов - по предварительной записи, (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, при этом из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя) с установлением графика работы в штатном режиме;

спортивных и тренажерных залов - по предварительной записи, (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, при этом из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя) с установлением графика работы в штатном режиме; 15. сауны, СПА-центры, бассейны – по предварительной записи с 07.00 часов до 22.00 часов, с запретом работы в воскресный день.

– по предварительной записи с 07.00 часов до 22.00 часов, с запретом работы в воскресный день. 6. разрешить обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек при соблюдении требований главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования";

с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек при соблюдении требований главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"; 17. разрешить обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; 18. разрешить индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения; 19. разрешить комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном;

в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном; 20. разрешить штатное обучение для cтудентов I курсов организаций технического и профессионального образования (колледжей) и cтудентов I курсов ВУЗов при соблюдении требований главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 "О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования".

организаций технического и профессионального образования (колледжей) и cтудентов I курсов ВУЗов при соблюдении требований главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 "О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования". 21. разрешить деятельность объектов общественного питания на объектах образования с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий согласно приложения 46 постановления ППГСВ РК №67;

с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно - профилактических мероприятий согласно приложения 46 постановления ППГСВ РК №67; 22. соблюдение санитарно-дезинфекционного режима медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

23. обеспечить проведение ежедневной дезинфекции общественного автотранспорта на конечных остановках. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках).

Заполняемость легкового транспорта (такси) должна быть не более 3-х человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками.

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