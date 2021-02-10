Правду о работе в скорой помощи рассказал молодой врач

Пик нагрузки пришелся на лето 2020 года

Невыдуманные истории о том, как проходят рабочие дни и ночи у врачей скорой помощи рассказал молодой медик, интерн КазНМУ, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан. Пандемия коронавируса изменила жизнь практически каждого жителя планеты. Кто-то стал уделять больше времени общению с близкими, другие полностью перестроили свой бизнес с акцентом на онлайн коммерцию, тысячи людей потеряли своих близких. А миллионы заболевших и победивших страшную инфекцию по-другому взглянули на мир и начали ценить то, что раньше казалось делом привычным и обыденным: радость ощущения запахов, свободного дыхания, живого общения с людьми. Но есть категория людей, которые предпочли собственным интересам помощь больным. Эта статья о бесстрашном подвиге медиков, профессионалов, преданных профессии.

По подсчетам экспертов, среди всего мед. персонала бОльшая нагрузка легла на плечи сотрудников скорой медицинской помощи. Наивысший пик заболеваемости и как результат нагрузки на врачей скорой в Казахстане пришелся на лето 2020-го.

Как раз тогда один из будущих медиков в Алматы задумался, чем он может помочь своим коллегам и больным гражданам?

Санжару Самбет 24 года. Он студент 7-го курса Казахского Национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова. К выбору профессии парень пришел осознанно, рассказывает, что знал, с какими рисками будет сопряжена его работа и был готов ко всем тяготам профессии.

Не скажу, что я с детства мечтал или там мне приснился сон, что я буду лечить людей. Нет, это был осознанный выбор, я знал, куда я иду, куда поступаю. Понял, что я буду спасать, лечить людей и понял, что в семье должен быть 1 врач. Учеба в медицинском университете ее скажу что легкая, она тяжелая, нужен колоссальный труд терпение, - сказал Санжар.

До лета 2020-го Санжар только учился навыкам оказания медицинской помощи. Работать на передовой парень хотел уже во время учебы в бакалавриате, но тогда начать врачебную деятельность было нельзя без диплома. В прошлом году алматинец уже учился в интернатуре, тогда и появилась возможность надеть белый халат и начать лечить людей.

Выбирать, где именно оказывать мед. помощь Санжару не пришлось. Видя всю боль и трудности, которые переживали врачи скорой помощи, парень принял однозначное решение.

Решил устроиться в скорую помощь, толчком стала пандемия коронавируса. Я захотел помочь своим коллегам, помочь людям, лечить их, в той степени, в которой я могу. Работа нелегкая, это тяжелый труд как в физическом, так и в моральном плане. Пандемия ведь охватила не только нашу страну, город, но и весь мир, никто не знал, как с ней бороться, как лечить людей, куда госпитализировать и так далее. Вызовов именно летом было очень много. Более 30 вызовов на одну бригаду, - вспоминил нелегкое время Санжар Самбет.

Физический труд для интерна оказался легче, нежели моральный. Нередко пациентов, которые уже не могли самостоятельно дышать, было просто некуда везти из-за забитых под завязку больниц пациентами.

Тогда приходилось делать все для спасения людей, говорит Санжар.

Приезжаешь к больному домой и он уже чуть ли не просят ради Бога забрать их в больницу, вылечить их, но ты знаешь, что все больницы переполнены и самое главное надеешься чтобы он не умер. Ты все время работаешь в противочумном костюме: дышать тяжело от этих масок, остается большое количество шрамов, это было тяжело. Пик прошел, но ситуация не стабилизировалась, - пояснил интерн КазНМУ.

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, риск заболеть КВИ еще очень высок, говорит медик.

Вспоминая все трудности работы во время пандемии и пика регистрации больных, Санжар Самбет уверено заявляет, что намерен продолжать работу в скорой помощи и трудиться на благо здоровья граждан. Будущим медикам и тем, кто еще решает, связывать ли свою жизнь с медициной или нет, Санжар советует осознанно подойти к этому выбору.

Это достаточно нелегкий путь, начиная от студента до врача. Я понял, что пандемия, конечно, принесла очень много бед и потрясений, но есть один очевидный плюс в том, что наш народ начал ценить труд врачей, относится к врачам как это должно быть с уважением. Надеюсь, что этот подвиг медиков, которые рисковали своими жизнями, люди будут помнить вечно и к врачам станут относиться с еще большим уважением, - заключил интерн Санжар Самбет.

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