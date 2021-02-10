Юлия Навальная улетела из России в Германию

Навальная вылетела из московского аэропорта "Домодедово" и отправилась во Франкфурт-на-Майне.

Жена оппозиционного политика Алексея Навального Юлия улетела из России в Германию, сообщает zakon.kz.

Об этом 10 февраля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Адвокат Юлии Навальной Светлана Давыдова не подтверждает информацию о ее вылете в Германию, пишет ТАСС.

В свою очередь, другая защитница Навальной - Вероника Полякова заявила РИА Новости, что не знает, улетела ли ее клиентка из России. На вопрос, считает ли она эти сведения не соответствующими действительности, Полякова ответила: "Я этого не говорила".

Утром 10 февраля главу штабов Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск — это значит, что его будут искать в странах СНГ. После этого стало известно, что Волкова заочно арестовали на два месяца по делу о призывах подростков участвовать в несогласованных акциях.

Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

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