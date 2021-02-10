В Алматы пройдет кубок Восточной Европы по лыжным гонкам

Принимать соревнования будет лыжно-биатлонный комплекс "Алатау".

В Алматы состоится Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он пройдет в период с 11 по 13 февраля.

Принимать соревнования будет лыжно-биатлонный комплекс "Алатау".

Ожидается, что в соревнованиях примут участие Казахстан, Кыргызстан, Марокко, Россия.

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