В Алматы пройдет кубок Восточной Европы по лыжным гонкам

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Принимать соревнования будет лыжно-биатлонный комплекс "Алатау".
В Алматы состоится Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он пройдет в период с 11 по 13 февраля.
Принимать соревнования будет лыжно-биатлонный комплекс "Алатау".
Ожидается, что в соревнованиях примут участие Казахстан, Кыргызстан, Марокко, Россия.
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