В Казахстане увеличили частоту полетов в Россию, Мальдивы и Украину

Также увеличили частоту рейсов в Кыргызстан и Узбекистан.

В Казахстане увеличили количество регулярных рейсов с рядом стран, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Информация об увеличении регулярных международных рейсов:

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года под председательством Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е.Л.Тугжанова разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами:

Россия – на 7 рейсов (с 3 до 10 рейсов в неделю c каждой стороны):- Нур-Султан – Москва, с 2 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны;- Алматы – Москва, с 1 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны;- Шымкент – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны;- Актау – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны.

Мальдивы – на 3 рейса (с 4 до 7 рейсов в неделю):- Алматы – Мале, с 4 до 7 рейсов в неделю для казахстанских авиакомпаний;

Кыргызстан – на 1 рейс (с 2 до 3 рейсов в неделю):- Алматы – Бишкек, с 2 до 3 рейсов в неделю;

Узбекистан – на 1 рейс (с 6 до 7 рейсов в неделю с каждой стороны):- Нур-Султан – Ташкент, с 1 до 2 рейсов в неделю с каждой стороны;

Украина – на 1 рейс (с 1 до 2 рейсов в неделю):- Нур-Султан – Киев, возобновление по 1 рейсу в неделю;Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

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