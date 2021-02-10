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На казахстанско-китайской границе закроют пункт пропуска "Нур Жолы"

Фото: 24kz 10 февраля 2021, 22:03

Пункт пропуска на границе с Китаем не будет работать с 11 по 13 февраля.

На казахстанско-китайском участке границы закроют пункт пропуска "Нур Жолы", передает zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве финансов РК, пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с Китаем не будет работать с 11 по 13 февраля 2021 года.

Данные ограничения введены властями КНР и связаны с празднованием Нового года в Поднебесной, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом празднеств в соседней стране.

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