На казахстанско-китайской границе закроют пункт пропуска "Нур Жолы"

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Пункт пропуска на границе с Китаем не будет работать с 11 по 13 февраля.
На казахстанско-китайском участке границы закроют пункт пропуска "Нур Жолы", передает zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве финансов РК, пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с Китаем не будет работать с 11 по 13 февраля 2021 года.
Данные ограничения введены властями КНР и связаны с празднованием Нового года в Поднебесной, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.
В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом празднеств в соседней стране.
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