Мурат Айтенов: Малый и средний бизнес нужно превратить в локомотив экономики города

Мурат Айтенов наградил руководителей ряда банков и председателя Шымкентского городского филиала АО Фонд развития предпринимательства Даму".

В городе Шымкенте треть валового регионального продукта составляет малое и среднее предпринимательство, сообщает zakon.kz.

В прошлом году в рамках государственной программы Дорожная карта бизнеса – 2025" в городе поддержано 530 проектов. Это в 2 раза больше, чем в 2019 году.

С целью поддержки субъектов частного бизнеса был разработан ряд антикризисных мер, направленных на снижение негативного влияния, которые повлек период пандемии. В частности, внесены изменения в условия государственной программы поддержки и развития предпринимательства Дорожная карта бизнеса – 2025".

На совещании под председательством акима города Мурата Айтенова были обсуждены ход реализации государственных программ по развитию и поддержке предпринимательства и внесенные в них изменения. В заседании также приняли участие предприниматели третьего мегаполиса и руководители банков второго уровня.

Согласно повестке дня, с докладом выступил руководитель городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Береке Дуйсебеков.

По словам руководителя управления, новые условия позволили снизить ставку по кредиту для предпринимателей до 6%, увеличить сумму кредитов, подлежащих субсидированию до 7 млрд тенге. Вместе с тем, первое направление программы предусматривает оказание предпринимателям (микро и малый бизнес) мер финансовой поддержки в виде портфельного субсидирования части ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам и микрокредитам.

Аким города Шымкент дал оценку проделанной работе и выслушал основные вопросы предпринимателей.

Основным способом увеличения доходной части городского бюджета является развитие массового предпринимательства. Это обеспечит создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и стабильность общественной, политической ситуации. В соответствии с поручением Главы государства, в ближайшие 5 лет мы должны довести долю малого и среднего предпринимательства в городе Шымкент в валовом внутреннем региональном продукте до 50%. Поэтому решение любых насущных проблем предпринимательства и их предотвращение находится под моим непосредственным контролем. Как и все развитые государства, мы должны сделать малый и средний бизнес локомотивом экономики города, - заключил он.

В завершение встречи Мурат Айтенов наградил руководителей ряда банков и председателя Шымкентского городского филиала АО Фонд развития предпринимательства Даму", принимавших активное участие в реализации государственных программ.

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