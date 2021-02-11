В Украине запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса

Верховная рада приняла закон, запрещающий регистрацию российских вакцин.

Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Премьер Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране произведенных в РФ вакцин от коронавирусной инфекции.

В конце января Верховная рада Украины проголосовала за закон, который предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза.

В этом же документе указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в РФ.

Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается, - говорится в тексте постановления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!