Когда лекарства можно вернуть в аптеку

Об этом рассказала эксперт.

Вернуть лекарство в аптеку можно в том случае, если вам продали товар ненадлежащего качества, если рецептурный препарат был продан без рецепта, а также при ошибке фармацевта в выдаче наименования или в дозировке лекарственного средства, или же в его форме, передает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказала медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.

К ненадлежащему качеству товара можно отнести истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака - сколы, негерметичная упаковка, нечеткая полиграфия. Ирина Гриценко

Также, по ее словам, вернуть или заменить товар в аптеке можно, если продавец не предоставил вам возможность незамедлительно получить информацию о товаре и его изготовителе.

Правовое регулирование отношений, связанных с продажей товаров осуществляется Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением правительства от 19 января 1998 года №55 и другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ. Согласно пункту 2.17. Порядка отпуска лекарственных средств, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России, приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества не подлежат возврату или обмену.

Нельзя вернуть или обменять товары надлежащего качества, которые относятся к продовольственным товарам, лекарственным препаратам, к товарам для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях; которые являются предметами санитарии и гигиены, медицинскими инструментами, приборами, аппаратурой, средствами гигиены полости рта, предметами по уходу за детьми, предметами личной гигиены, парфюмерно-косметическими товарами. Не подлежат возврату и обмену изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные, линзы очковые, продаваемые некоторыми аптеками, - напомнила юрист.

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