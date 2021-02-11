Умер основатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт

Согласно предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В США на 79-м году жизни умер основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт, который с 1978 года был парализован ниже пояса после попытки покушения, передает zakon.kz.

Как сообщает журнал ТMZ, ссылающийся на представителей семьи, Флинт умер утром 10 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе.

Согласно предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле (штат Кентукки). Первый номер журнала Hustler, публикующего материалы порнографического содержания, он выпустил в 1974 году. Спустя два года Флинт основал компанию Larry Flynt Publications. В 1978 году он пострадал от выстрела убийцы-расиста Джозефа Франклина и с тех пор вынужден был передвигаться в инвалидной коляске. По словам Франклина, он решил убить Флинта из-за того, что тот пропагандировал межрасовые половые отношения. Он состоял в пяти браках. С последней своей женой Флинт обручился в 1998 году. В общей сложности у него шестеро детей.

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