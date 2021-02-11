Майора полиции уволили за видео в TikTok

В соцсети появилось видео, на котором женщина в полицейской форме строит гримасы.

Сотрудницу полиции в Хабаровске уволена за видео в TikTok с гримасами, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

В среду в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы. Щеголева подтвердила, что речь идет о майоре полиции из Хабаровска.

В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника - автора и участника видео - проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел, - сказала Щеголева.

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