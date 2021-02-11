1 007 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Всего в стране подтверждено 199 093.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 199 093 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23 482 (+131),

в городе Алматы - 23 202 (+95),

в ВКО - 20 944 (+75),

в Атырауской области - 16 562 (+21),

в Павлодарской области - 15 787 (+180),

в Карагандинской области - 14 521 (+66),

в Акмолинской области - 12 350 (+87),

в ЗКО – 11 872 (+87),

в СКО - 11 633 (+65),

в Костанайской области - 11 131 (+78),

в Алматинской области - 9 878 (+48),

в городе Шымкент - 5 975 (+20),

в Жамбылской области - 5 709 (+18),

в Туркестанской области - 4 194 (+12),

в Мангистауской области - 4 135 (+7),

в Актюбинской области - 4 043 (+8),

в Кызылординской области - 3 675 (+9).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 96,

в городе Алматы - 178,

в городе Шымкент - 13,

в Акмолинской области - 272,

в Актюбинской области - 4,

в Алматинской области - 171,

в Атырауской области - 106,

в ВКО - 30,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО - 62,

в Карагандинской области - 51,

в Костанайской области - 62,

в Кызылординской области - 12,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 381,

в СКО - 41,

в Туркестанской области - 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 180 807 человек.

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