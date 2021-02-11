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1 007 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Фото: atameken.kz 11 февраля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 199 093.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 199 093 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23 482 (+131),
  • в городе Алматы - 23 202 (+95),
  • в ВКО - 20 944 (+75),
  • в Атырауской области - 16 562 (+21),
  • в Павлодарской области - 15 787 (+180),
  • в Карагандинской области - 14 521 (+66),
  • в Акмолинской области - 12 350 (+87),
  • в ЗКО – 11 872 (+87),
  • в СКО - 11 633 (+65),
  • в Костанайской области - 11 131 (+78),
  • в Алматинской области - 9 878 (+48),
  • в городе Шымкент - 5 975 (+20),
  • в Жамбылской области - 5 709 (+18),
  • в Туркестанской области - 4 194 (+12),
  • в Мангистауской области - 4 135 (+7),
  • в Актюбинской области - 4 043 (+8),
  • в Кызылординской области - 3 675 (+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 96,
  • в городе Алматы - 178,
  • в городе Шымкент - 13,
  • в Акмолинской области - 272,
  • в Актюбинской области - 4,
  • в Алматинской области - 171,
  • в Атырауской области - 106,
  • в ВКО - 30,
  • в Жамбылской области - 21,
  • в ЗКО - 62,
  • в Карагандинской области - 51,
  • в Костанайской области - 62,
  • в Кызылординской области - 12,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 381,
  • в СКО - 41,
  • в Туркестанской области - 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 180 807 человек.

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