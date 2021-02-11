1 007 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Всего в стране подтверждено 199 093.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 199 093 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23 482 (+131),
- в городе Алматы - 23 202 (+95),
- в ВКО - 20 944 (+75),
- в Атырауской области - 16 562 (+21),
- в Павлодарской области - 15 787 (+180),
- в Карагандинской области - 14 521 (+66),
- в Акмолинской области - 12 350 (+87),
- в ЗКО – 11 872 (+87),
- в СКО - 11 633 (+65),
- в Костанайской области - 11 131 (+78),
- в Алматинской области - 9 878 (+48),
- в городе Шымкент - 5 975 (+20),
- в Жамбылской области - 5 709 (+18),
- в Туркестанской области - 4 194 (+12),
- в Мангистауской области - 4 135 (+7),
- в Актюбинской области - 4 043 (+8),
- в Кызылординской области - 3 675 (+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 96,
- в городе Алматы - 178,
- в городе Шымкент - 13,
- в Акмолинской области - 272,
- в Актюбинской области - 4,
- в Алматинской области - 171,
- в Атырауской области - 106,
- в ВКО - 30,
- в Жамбылской области - 21,
- в ЗКО - 62,
- в Карагандинской области - 51,
- в Костанайской области - 62,
- в Кызылординской области - 12,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 381,
- в СКО - 41,
- в Туркестанской области - 25.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 180 807 человек.
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