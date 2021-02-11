В Германии обозначилась третья волна коронавируса - Меркель

Локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, продлен до 7 марта.

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в ФРГ вызывают большое удовлетворение, однако третья волна пандемии уже обозначилась, с ней нужно бороться. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель журналистам по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мы можем быть очень довольны, - заявила канцлер, комментируя снижение уровня заболеваемости в стране.

При этом она отметила, что "третья волна обозначилась, мы должны бороться с ней".

В прошлом году мы не могли предусмотреть развитие мутаций вируса, мы получили первый доклад об этих мутациях... Мы знаем, что эти мутации - реальность, и их становится все больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится, - добавила канцлер.

Отмечается, что по итогам совещания локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, продлен до 7 марта.

В настоящее время в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.

Как заявила Меркель, меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан, будут сохранены, решение о пошаговом открытии школ и детских садов должны принять федеральные земли в зависимости от пандемической ситуации.

С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские. Это будет возможно, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения - в настоящее время он составляет 68.

Канцлер подчеркнула, что открытие магазинов, музеев, учреждений культуры будет возможно после стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом до 35.

Стратегия открытия остальных предприятий и учреждений в настоящее время разрабатывается при участии правительства и земель. Следующее совещание по вопросу противодействия пандемии коронавируса в ФРГ состоится 3 марта.

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