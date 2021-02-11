Школьники СКО второй день сидят дома из-за мороза

Причина - понижение температуры до 31 градуса мороза.

В Северо-Казахстанской области 11 февраля учащихся с 0 по 12 классы перевели на "дистанционку", сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По данным ДЧС региона, причина - понижение температуры 11 февраля до 31 градуса мороза.

10 февраля в школах области также отменили занятия из-за погоды.

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