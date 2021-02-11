Культработник продал казенные музыкальные инструменты на 70 млн тенге

Его осудили на 7 лет.

В Атырауской области к 7 годам осужден работник в сфере культуры за растрату государственного имущества, сообщает zakon.kz.

Используя служебное положение сотрудник заложил в ломбард и продал своим знакомым по заниженной цене музыкальные аппараты на общую стоимость 70,9 млн тенге.

Сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу в Атырау завершено расследование уголовного дела по п.2 ч.4 ст.189 УК РК в отношении сотрудника КГКП "Областной центр научно-методический работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности управления культуры, архивов и документации Атырауской области", - отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе досудебного расследования возмещено 70% причиненного имущественного ущерба, что составляет 50,9 млн тенге.

Приговором суда №2 Атырау работник предприятия признан виновным и в отношении него назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, - добавили в пресс-службе.

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